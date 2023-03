LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una perquisizione su una nave commerciale nel porto di Misurata, in Libia, che proveniva da Malta ha portato al sequestro di 12.000 armi.

Il Centro doganale del porto di Misurata e la Forza operativa congiunta hanno assistito gli ufficiali doganali nel sequestro.

A seguito le ispezioni, il Centro Doganale del Porto ha confermato che la spedizione conteneva oggetti domestici per nascondere le armi.

“I doganieri sono stati in grado di rilevare e sequestrare questo container. E’ arrivato al porto di Misurata a bordo della nave ‘Biltaky’, che batte la bandiera dello Stato della Liberia, e proveniva da Malta, tramite la compagnia di navigazione CMACGM”, ha dichiarato il Centro doganale portuale.

Questo sequestro è solo uno dei numerosi sequestri effettuati dal centro nel corso del 2023, nell’ambito della lotta contro il contrabbando e la droga.

Il sottosegretario al ministero dell’Interno nel governo designato dal parlamento libico, Faraj Qaim, ha confermato che un comitato è stato formato dalle forze armate e dal ministero dell’Interno con l’aiuto di cani addestrati e dispositivi avanzati per intercettare il traffico delle armi.

