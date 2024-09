LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Libia riprenderà la produzione e le esportazioni di petrolio lunedì, in seguito all’approvazione di un accordo chiave da parte della Camera dei Rappresentanti libica riguardante la nomina della nuova leadership per la Banca Centrale della Libia. Abdulhadi Al-Saghir, rappresentante della Camera nei negoziati sulla Banca Centrale, ha confermato che una volta ratificato l’accordo, i giacimenti petroliferi riapriranno e la produzione riprenderà immediatamente. Ciò segna la fine di un periodo di chiusure che aveva sconvolto il vitale settore petrolifero della Libia. In un’intervista con “Erem News Business”, Al-Saghir ha rivelato che l’accordo consiste di sette disposizioni, che dovrebbero essere tutte approvate dalla Camera con un voto a maggioranza nella sua sessione di Bengasi. Una volta che il governatore della Banca Centrale e il suo vice si saranno insediati e inizieranno le loro funzioni senza ostacoli, la produzione e le esportazioni di petrolio della Libia procederanno come previsto. I commenti di Al-Saghir sono in linea con quelli di Stephanie Khoury, capo della missione delle Nazioni Unite in Libia. Entrambi hanno sottolineato l’urgente necessità di revocare la chiusura dei giacimenti petroliferi, che hanno ostacolato in modo significativo la produzione e le esportazioni di petrolio del paese. Hanno sottolineato l’importanza di incanalare le entrate petrolifere attraverso i quadri istituzionali appropriati, in particolare la Banca Centrale della Libia. Si prevede che la riapertura dei giacimenti petroliferi darà impulso all’economia della Libia e porterà la tanto necessaria stabilità al suo sistema finanziario, soprattutto dopo le prolungate divisioni politiche che hanno afflitto il paese. Le nazioni arabe e occidentali hanno espresso sostegno per i progressi facilitati dalla missione delle Nazioni Unite in Libia, che hanno portato a un compromesso tra le fazioni libiche sulla nomina di una nuova leadership per la Banca Centrale della Libia. In una dichiarazione congiunta dei governi degli Stati Uniti e Italia, hanno partecipato ai colloqui, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, anche alti funzionari di Algeria, Egitto, Francia, Germania, Marocco, Qatar, Turchia e Regno Unito.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).