Libia, Ceccardi “Italia tagliata fuori”

"Della situazione libica se ne sta discutendo in Turchia e in Russia, ma non stanno discutendo in Italia, con mediatori italiani. L'Italia e' stata tagliata fuori". Lo afferma l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, alla plenaria a Strasburgo. alp/sat/red