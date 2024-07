Il direttore generale del Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, Belkacem Khalifa Haftar, ha incontrato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan presso la sede del ministero degli Affari Esteri turco nella capitale Ankara.

Ad annunciarlo è lo stesso Fondo con sede a Bengasi in una nota. Il Fondo ha spiegato che Belkacem e Fidan “hanno discusso le modalità per sviluppare la cooperazione bilaterale tra i due paesi”, senza fornire però ulteriori dettagli. Negli ultimi mesi, il Direttore Generale del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia ha firmato numerosi contratti di lavoro con aziende turche ed emiratine per realizzare numerosi progetti di ricostruzione.

Ciò è avvenuto soprattutto nelle aree colpite dalle devastanti inondazioni che hanno travolto la città di Derna e il Green Aree montane, nonché le città di Bengasi e Ajdabiya.

Lo scorso aprile, Belkacem Haftar ha firmato contratti di lavoro con aziende turche per realizzare diversi progetti nel campo degli appalti generali, delle attrezzature e delle infrastrutture nella città di Bengasi, in preparazione all’inizio dei loro lavori nella città.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan aveva precedentemente confermato che le relazioni di Ankara con la Libia orientale “procedono molto bene” e che ci sono contatti con il comandante del “Comando generale”, il feldmaresciallo Khalifa Haftar, e colloqui con i suoi figli, facendo capire che sono in corso discussioni con l’Egitto, Emirati e Qatar su come unificare la Libia, in un’intervista a Sky News Arabia.