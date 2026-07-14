Libano, Tajani “Roma capitale della pace, ho invitato i negoziatori ad accordo”

ROMA (ITALPRESS) - "Roma è capitale della pace, ieri ho parlato con i due capi negoziatori, quello libanese e quello israeliano, invitandoli a trovare un accordo, sostenendoli e dando la disponibilità dell'Italia a fare tutto ciò che è possibile perché il Libano possa trovare finalmente la pace con il rafforzamento anche dell'autorità nazionale, delle istituzioni, a cominciare dal presidente Aoun". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento "Moto d'Italia - Cultura oltre la pista". xb1/col4/azn