Libano, Crosetto “L’Italia pronta a dare il proprio aiuto”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della visita in Libano al contingente italiano, ha avuto una serie di incontri con le autorità locali, ribadendo come "non si può pensare di avere un'altra escalation in questa parte del Mondo che ha già patito troppe ferite". col/ads/gsl