Libano, Crosetto “Inaccettabili spari israeliani contro basi Unifil”

ROMA (ITALPRESS) - "La situazione in quella parte di Libano ci preoccupa, non da oggi. Ma quanto successo ieri e oggi è totalmente inaccettabile, non esiste la giustificazione per cui le forze armate israeliane avevano avvisato Unifil di lasciare basi. L’Onu e l’Italia non possono prendere ordini da Israele, sono lì per l’attuazione di una risoluzione delle Nazioni Unite". Così il ministro della Difesa. Guido Crosetto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sugli spari alle basi Unifil in Libano da parte dell'esercito israeliano. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)