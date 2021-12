ROMA (ITALPRESS) – Lexus ha svelato una nuova concept car, la ROV (Recreational Off-highway Vehicle), un veicolo unico alimentato a idrogeno che offre una guida a emissioni quasi nulle combinata con eccellenti capacità fuoristradistiche. L’auto ha tutte le caratteristiche di un vero fuoristrada, con sospensioni a vista, gabbia di protezione e generosi pneumatici specifici per la guida su fondi fangosi. Le dimensioni sono: 3.120 mm (lunghezza), 1.725 mm (larghezza), 1.800 mm (altezza). I tecnici hanno progettato una carrozzeria che potesse proteggere i passeggeri, incorporare l’iconica griglia distintiva Lexus e conservare abbastanza corsa per la sospensione anteriore. Inoltre, i parafanghi anteriori sono stati concepiti per offrire protezione contro eventuali sassi proiettati durante la guida o fango. La copertura delle sospensioni, collegata al serbatoio posteriore dell’idrogeno, protegge le parti funzionali, oltre a trasmettere un senso di robustezza comune ai SUV Lexus. La leggera carrozzeria, caratterizzata dalla colorazione bronzo scuro, è accuratamente realizzata e le sospensioni sono state progettate sia per il comfort che per il divertimento nella guida in fuoristrada. Le luci anteriori e posteriori con motivo Lexus a “L” e il logo posteriore Lexus riflettono l’ultimo linguaggio stilistico del design Lexus. Gli interni, basati sul concetto Tazuna, prevedono un unico indicatore che permette la lettura istantanea delle informazioni di cui il guidatore ha bisogno mentre si concentra sulla guida. Questo ROV concept alimentato a idrogeno è il risultato del desiderio di Lexus di preservare il vero piacere del fuoristrada nella società a basse emissioni di carbonio di domani. Per alimentare questo divertimento fuoristrada, il motore a idrogeno da 1 litro funziona proprio come un motore a benzina, ma con un serbatoio ad alta pressione per l’idrogeno compresso che viene erogato direttamente da uno specifico iniettore di idrogeno. Il nuovo concept mette in mostra un’eccezionale qualità costruttiva con la sensazione premium dell’artigianalità Lexus sia all’interno che all’esterno, come mai visto prima in un ROV. I dettagli di lusso includono un volante in pelle e un pomello del cambio scolpito, sedili con elementi sospensivi che attenuano gli urti del fuoristrada. I sedili sono rivestiti in resistente pelle sintetica. E’ importante sottolineare che il nuovo motore a idrogeno di Lexus produce emissioni prossime allo zero, con una quantità trascurabile di olio motore bruciato durante la guida. Progettato per una guida dinamica e confortevole, il design agile e la reattività del motore a idrogeno rendono il Lexus ROV un veicolo divertente da guidare con eccezionali capacità fuoristrada.

(ITALPRESS).