ROMA (ITALPRESS) – Lexus ha premiato i 10 migliori concessionari Europei con i Kiwami Awards 2024, riconoscendo l’eccellenza a tutto tondo raggiunta dai dealer nella Lexus Experience. Quest’anno, 17 concessionari sono stati premiati per i loro successi commerciali e per l’eccezionale livello di servizio clienti che riflette l’ospitalità “Omotenashi” di Lexus, il principio giapponese che prevede che ogni cliente venga trattato con la cura e l’attenzione ai dettagli riservati ad un ospite in casa propria, rafforzando il principio “Making Luxury Personal” di Lexus. “Questo è un momento entusiasmante per i nostri rivenditori con cui collaboriamo sui futuri modelli elettrificati e massimizziamo le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Allo stesso tempo, manteniamo il nostro approccio ‘human-centred’, garantendo ai nostri clienti un’esperienza esclusiva sia ai clienti che visitano i nostri centri di persona, sia a quelli che lo fanno tramite i canali digitali. Le mie congratulazioni vanno ai vincitori di quest’anno, ciascuno dei quali ha raggiunto livelli eccezionali di performance e servizio” ha dichiarato Pascal Ruch, Toyota Motor Europe Vice President for Lexus.

I Kiwami – “perfezione” in giapponese – Awards sono stati introdotti nel 2016 e quest’anno più di 340 rivenditori ufficiali Lexus sono stati selezionati in tutta Europa. I vincitori di questa edizione sono stati premiati con un evento di quattro giorni in Norvegia (dal 28 giugno al 1° luglio), che include uno studio sull’elettrificazione e la condivisione di best practice, una cena di gala, paesaggi spettacolari ed escursioni nei fiordi.

Questi i vincitori dei Kiwami Award 2024: Lexus Astana e Lexus Shymkent (Kazakhstan), Lexus Baku (Azerbeijan), Lexus Bologna e Lexus Treviso (Italia), Lexus Dnipro (Ucraina), Lexus Hull e Lexus Ipswich (Regno Unito), Lexus Kifisias (Grecia), Lexus Madrid Norte e Lexus Palma de Mallorca (Spagna), Lexus Mùhldorf e Lexus Osnabrùck (Germania), Lexus Pays-Basque (Francia), Lexus Pruhonice (Rp. Ceca), Lexus Szczecin e Lexus Warszawa-Wola (Polonia).

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

