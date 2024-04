ROMA (ITALPRESS) – Al via le prime consegne del nuovo Lexus LBX che, grazie alle linee accattivanti del design, al comfort degli interni, comunica una qualità di “classe superiore”.

Allo stesso tempo, l’auto propone uno stile meno formale, un’atmosfera premium casual che riflette il gusto moderno per l’alta qualità in versione più rilassata. Un approccio che conferirà all’LBX un’ampia attrattività, anche nei confronti di un pubblico nuovo, più giovane e attento allo stile, reinterpretando la tradizionale artigianalità e qualità Lexus in un linguaggio moderno. La scelta è molto ampia, in linea con l’impegno di Lexus a rendere il lusso personale. Allontanandosi dalla tradizionale struttura dei modelli, l’attenzione si concentra sullo stile e sul fascino sensoriale con una scelta di Atmosfere: Elegant, Relax, Emotion e Cool. Ognuna evoca un carattere diverso – raffinato, dinamico, sportivo – attraverso le opzioni di colore e l’aspetto dei rivestimenti e delle finiture. In sintonia con le attuali priorità ambientali, è possibile scegliere un interno eco, privo di pelle, come alternativa alla morbida Ultrasuede o all’esclusiva pelle L-anilina, un materiale che finora è stato un’esclusiva dell’ammiraglia Lexus LS.

LBX ha dimensioni compatte, ma questo non diminuisce in alcun modo il comfort e il senso di sicurezza e controllo che il guidatore prova al volante, elementi che definiscono la Lexus Driving Signature, prioritaria in ogni modello Lexus.

Il guidatore gode di una visuale importante, tipica di un SUV, grazie al quadro strumenti ribassato e all’ampio parabrezza. Allo stesso tempo, la posizione di seduta è più simile a quella di una berlina, con una sensazione di controllo assoluto.

Il concetto Tazuna di Lexus per il design dell’abitacolo garantisce che i comandi e le fonti di informazione possano essere utilizzati con il minimo movimento di mani e occhi, in modo da mantenere la concentrazione sulla strada da percorrere. La forma e l’angolazione del volante e la posizione dei pedali sono state determinate con precisione, mentre il display della strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici può essere personalizzato sia nell’aspetto che nel contenuto per adattarsi alle preferenze o alle priorità del guidatore durante il viaggio. E’ disponibile anche un head-up display, per una guida ancora più sicura e confortevole. Un’esperienza d’uso fluida e intuitiva è offerta anche dal sistema multimediale Lexus Link Connect, gestito tramite un touchscreen centrale da 9,8 pollici o un sistema di controllo vocale in grado di rispondere alle richieste con uno stile più colloquiale. L’attenzione ai dettagli comprende la presenza di pulsanti fisici di facile utilizzo per l’audio e il climatizzatore. Per i passeggeri dei sedili anteriori si ha la sensazione di essere accolti in un ambiente molto comodo, con il design del cruscotto che confluisce nelle portiere per creare un effetto avvolgente. I materiali morbidi al tatto aumentano il comfort, compresi i lati imbottiti della console centrale. L’influenza dell’artigianalità Takumi di Lexus e dell’estetica tradizionale giapponese è evidente anche nei nuovi inserti Tsuyasumi con finitura scura e nelle cuciture della tappezzeria in stile Tatami. La gamma LBX offre un’ampia gamma di dotazioni di prestigio. Ad esempio, l’intelligente Lexus Climate Concierge ottimizza costantemente le fonti di riscaldamento e ventilazione per ciascun occupante, mentre è disponibile un sistema audio premium Mark Levinson a 13 altoparlanti, progettato appositamente per l’architettura interna di LBX. E’ inoltre disponibile un portellone posteriore elettrico che consente di accedere facilmente a un vano di carico ben proporzionato, con spazio sufficiente per stivare due valigie da 75 litri sotto il tendalino. I potenziali clienti possono farsi un’idea della qualità di LBX utilizzando lo strumento di configurazione 3D online di Lexus. Questo strumento consente di configurare il veicolo fino alla scelta dei colori, delle finiture e delle caratteristiche interne.

