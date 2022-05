ROMA (ITALPRESS) – Il Goodwood Festival of Speed ospiterà la prima presentazione pubblica al di fuori del Giappone del concept Lexus Electrified Sport, la visione dell’azienda per una futura auto sportiva ad alte prestazioni completamente elettrica, vista da molti come un potenziale successore della leggendaria Lexus LFA. Questo studio per un coupè dallo stile radicale è stato uno dei 16 veicoli elettrici a batteria (BEV) rivelati da Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation, nel dicembre 2021 in Giappone, mentre illustrava la strategia di vasta portata dell’azienda per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. Lexus estrarrà il pieno potenziale delle sue vetture attraverso l’elettrificazione, rafforzando i fondamenti dell’accelerazione/decelerazione lineare, del feeling dei freni e della maneggevolezza esaltante per offrire un’esperienza di guida ancora più piacevole. Grazie al concept Electrified Sport, la Lexus Driving Signature passerà alla fase successiva.

Con le proporzioni essenziali e audaci e la ridotta altezza da terra di un’auto sportiva, simboleggia il futuro del brand Lexus. L’accelerazione, da 0 a 100 km/h, dovrebbe essere di circa due secondi e l’auto avrà un’autonomia di oltre 700 km. E’ possibile che un modello di produzione utilizzi la nuova tecnologia delle batterie allo stato solido per ottenere prestazioni davvero elevate. Grazie ai BEV, Lexus si evolverà in un brand capace di offrire una varietà di esperienze, sfruttando lo sviluppo delle prestazioni che solo una casa automobilistica come Lexus può fare e affinando l’arte di realizzare prodotti sempre più personali. Lexus svilupperà una vettura sportiva EV a batteria di prossima generazione che erediterà il gusto di guida, o gli “ingredienti segreti”, delle prestazioni coltivate con lo sviluppo di LFA.

Il Goodwood Festival of Speed si svolgerà dal 23 al 26 giugno nel parco della Goodwood House nel Sussex, in Inghilterra. Il concept Lexus Electrified Sport sarà esposto in un’area dedicata ai veicoli elettrificati, l’Electric Avenue.

– foto: uffico stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com