Lexus celebra i dieci anni dall’inizio della produzione della LFA, un’autentica supercar che ha rivelato un nuovo aspetto del marchio premium giapponese come produttore impegnato e visionario di auto ad alte prestazioni di livello mondiale. Nonostante tutta la sua esclusività e rarità – fin dall’inizio la produzione è stata limitata a soli 500 esemplari – la LFA ha lasciato un’eredità che ha influenzato ogni auto che Lexus ha costruito da allora. Ha aperto la strada a nuove tecnologie di propulsione e materiali e ha esemplificato l’approccio artigianale takumi alla produzione e al design che è diventato una qualità che definisce il marchio Lexus. La storia della LFA è cominciata all’inizio del 2000 come progetto di ricerca e sviluppo per la produzione di una supercar di razza. L’ingegnere capo Lexus Harahiko Tanahashi ha avuto carta bianca e la possibilità di lavorare con nuovi materiali e processi. Questo approccio “da zero” ha fatto eco al modo in cui Lexus ha riscritto le regole delle auto di lusso con la berlina ammiraglia LS che ha lanciato il marchio 10 anni prima.

(ITALPRESS).