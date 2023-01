TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Infinite possibilità di personalizzazione e il brivido dell’avventura all’aria aperta saranno al centro della presenza di Lexus al Tokyo Auto Salon e al Tokyo Outdoor Show. Lexus presenta due veicoli che incarnano la sua visione di una società a emissioni zero, consentendo ai clienti di godere di una varietà di stili di vita insieme ai loro veicoli, il tutto rafforzato dall’impegno a creare auto da motorsport sempre migliori. La RZ Sport Concept, basata sul primo modello BEV dedicato di Lexus, è stata personalizzata sotto la supervisione del pilota Masahiro Sasaki, che ha anche contribuito allo sviluppo della RZ. E’ dotato di motori da 150 kW ad alta potenza nella parte anteriore e posteriore per prestazioni di guida ancora più esaltanti ed è stata abbassata di 35 mm. E’ dotata di parti aerodinamiche personalizzate, pneumatici di diametro maggiore e sedili in stile racing, mentre il colore esterno, ‘Hakugin’, ha una base bianca pura con una delicata texture brillante, esaltata dettagli in blu per evocare le performance dinamiche e ad emissioni zero tipiche dei BEV.

La LX 600 “Offroad” del Team Jaos ha partecipato alla Baja 1000 il 15-20 novembre 2022 nella penisola di Baja in Messico, una gara non-stop impegnativa su 1.600 km di terreno accidentato, dove ha gareggiato in una classe per veicoli di produzione non modificati. Il know-how acquisito attraverso tale esperienza nel motorsport contribuisce a miglioramenti futuri sia per le competizioni Lexus che per i veicoli stradali.

Lexus lancerà il suo progetto Overtrail al Tokyo Outdoor Show per evidenziare una varietà di esperienze all’aria aperta, dal semplice picnic o campeggio nella natura, alle avventure fuoristrada in ambienti inospitali. Il nome del progetto combina le parole “overland” e “trail” per sottolineare un legame con la natura e l’apertura di nuovi percorsi, enfatizzata da tre concept di veicoli.

La RX Outdoor Concept si basa sulla nuova RX 450h+ Plug-in Hybrid Electric e presenta equipaggiamenti esclusivi per uno stile di vita attivo all’aperto, mentre il ROV Concept 2 eredita le capacità fuoristrada e il motore alimentato a idrogeno del ROV (Recreational Off-highway Vehicle) originale, combinando una visione di neutralità carbonica con le sensazioni emotive di un motore a combustione. Entrambi i modelli concept sono rivestiti con un esclusivo colore esterno chiamato “Regolith”, che combina texture opaca, brillantezza e tenacità, traendo ispirazione dalle particelle microscopiche che si accumulano sulla superficie dei corpi celesti. Basata sul SUV di lusso GX 460, la GX Outdoor Concept, è dotata di attrezzature speciali per offrire un’autentica esperienza all’aperto anche negli ambienti più difficili.

