ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo mettere, a livello nazionale, un tetto al prezzo dell’energia elettrica per un periodo straordinario per avere un prezzo calmierato e non soffrire più dei tremendi aumenti che abbiamo oggi”. E’ uno dei 5 punti proposti dal segretario del Pd, Enrico Letta contro l’emergenza energetica, in un’intervista a Radio24. Letta ritiene che “questo debba essere il tema principale della campagna elettorale, altrimenti alla fine della campagna elettorale ci troveremo con aziende chiuse”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

