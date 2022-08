Letta “Serve un tetto al prezzo dell’energia”

"Dobbiamo mettere, a livello nazionale, un tetto al prezzo dell'energia elettrica per un periodo straordinario per avere un prezzo calmierato e non soffrire piu' dei tremendi aumenti che abbiamo oggi". E' uno dei 5 punti proposti dal segretario del Pd, Enrico Letta contro l'emergenza energetica in un video sui social. tvi/red