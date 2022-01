ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna intervenire sulla legge elettorale e sui cambi di casacca. Il Rosatellum è la peggiore legge elettorale che ci sia”. Lo dice Enrico Letta, segretario del Pd, intervistato a In mezz’ora in più su Raitre. L’elezione di Mattarella “è un risultato positivo, molto utile e una scelta importante a livello nazionale e internazionale. Viene fuori però una politica spaccata e in difficoltà. Se guardo la mia parte sono contento. Punto. Non devo aggiungere altro. E’ una vicenda in cui dobbiamo essere tutti vincitori, non ci sono vinti e vincitori. Adesso abbiamo un anno di stabilità di legislatura con Mattarella e Draghi e dobbiamo lavorare”.

(ITALPRESS).

