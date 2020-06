ROMA (ITALPRESS) – L’estate romana, inventata da Renato Nicolini nel 1977, scompare, cambia nome e struttura con tutti gli eventi che andranno in avanti fino a dicembre, sotto la dicitura Romarama.

Presentato questa mattina in Campidoglio dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dall’assessore alla Cultura, Luca Bergamo, il nuovo contenitore, “Romarama, l’arte che muove la città”. che elimina la dicitura Estate Romana, declinerà attraverso quattro poli principali: la cavea dell’Auditorium Parco della Musica, lo spazio esterno del Teatro India, i Parchi con le attività e progetti del bando dell’estate, la piazza del MAXXI. Il nome scelto riprende il suffisso di derivazione greca “-orama”, ossia veduta, e avrà come claim la frase “si muove la città, con le piazze i giardini e la gente nei bar” tratta dalla canzone di Lucio Dalla “la sera dei miracoli”. “Un nome non bellissimo me ne prendo la responsabilità, ma si ricorda” ha detto sorridendo Bergamo con la Raggi che ha replicato: “E’ un nome di impatto”. “Non sarà più solo l’estate – comprenderà anche altre iniziative. Dunque Estate Romana è un brand che non utilizzeremo. E’ come se l’Estate Romana avesse conquistato il resto dell’anno” ha spiegato ancora Bergamo. Ci sarà la riapertura, a luglio, del Silvano Toti Globe Theatre diretto da Gigi Proietti a Villa Borghese al ritorno di Davide Enia, uno degli artisti del Teatro Argentina che il 26 luglio riporta in scena il suo lavoro “Maggio ’43”. Torna anche la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, quest’anno ospitata nel nuovo set del Circo Massimo. Dal 15 al 25 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma, guidata da Antonio Monda.

(ITALPRESS).