ROMA (ITALPRESS) – La Lazio ha reso noto che “il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Questa la nota del club biancoceleste, in merito alle condizioni dell’attaccante dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa nel match casalingo contro l’Udinese. La Lazio rimanda la quantificazione dei tempi di recupero in attesa di nuovi esami, ma il rischio che Sarri ritrovi il suo bomber dopo i Mondiali è concreto.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

