L’esame di terza media è da rifare

ROMA (ITALPRESS) - All’Aquila un alunno ha consegnato il compito per la prova scritta di Italiano dell'esame di terza media dicendo alla prof di avere scelto una traccia già usata in classe durante l'anno scolastico. La presidente della Commissione ha così deciso di annullare la prova e rifarla il giorno seguente. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, raccontano l'accaduto in questo servizio. fsc/gtr