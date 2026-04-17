L’Erc riparte da Sierra Morena, Pirelli difende il il titolo costruttori pneumatici

ROMA (ITALPRESS) – Anche nel 2026 gli sfidanti asfalti del Rally Sierra Morena fanno da teatro al primo appuntamento stagionale del Erc, in programma questo fine settimana, dal 17 al 19 aprile, in Andalusia.

Gli equipaggi al via saranno complessivamente 62, di cui oltre 30 si contenderanno i primi punti in palio nella corsa alla corona di campione europeo.

Pirelli inizia la stagione 2026 da campione in carica Tyres Manufacturer. Tra i piloti che correranno in Andalusia con pneumatici Pirelli ci sono Andrea Mabellini, terzo lo scorso anno nella classifica generale del campionato, al volante della Lancia Y HF, Giandomenico Basso, campione italiano in carica, che gareggerà su Skoda Fabia RS, e Teemu Suninen, anche lui su Skoda Fabia RS. Per affrontare i 203,80 chilometri cronometrati delle 13 prove speciali del Rally Sierra Morena, Pirelli mette a disposizione dei suoi equipaggi che partecipano all’europeo gli pneumatici della linea P Zero nelle versioni hard (RA5C) e soft (RA7+D).

Alle gomme da asciutto si aggiungono i Cinturato da bagnato RWD. Pirelli, inoltre, sarà protagonista, in qualità di fornitore unico e di partner tecnico, dell’ M-Sport Fiesta Rally3 Trophy, giunto alla terza stagione, che vede 11 equipaggi iscritti al Rally Sierra Morena.

Le quantità di pneumatici utilizzabili durante il rally da parte di tutti i piloti sono 16 per le vetture RC2, RC3 e RGT e 12 per le RC4, RC5 e RC6. Per gli equipaggi ammessi a prendere parte alla Qualifying, i pneumatici saranno conteggiati nel quantitativo complessivo, mentre quelli utilizzati per Free Practice e Shakedown non rientrano nel conteggio totale.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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