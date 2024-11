Lenti a contatto: 5 consigli per utilizzarle al meglio

Le lenti a contatto rappresentano una soluzione sempre più diffusa per chi desidera correggere i propri difetti visivi senza dover indossare gli occhiali. Tuttavia, per sfruttarne al meglio i benefici, è fondamentale seguire alcune regole di utilizzo. Una gestione inadeguata può portare a fastidi, irritazioni o, nei casi peggiori, infezioni oculari.

Se hai deciso di indossare le lenti a contatto o lo fai già da tempo, usare alcune accortezze ti aiuterà a proteggere i tuoi occhi e a vivere un’esperienza più confortevole.

Scopri con noi 5 consigli essenziali per mantenere le tue lenti sicure e funzionali.

Igiene prima di tutto

Il primo passo per un utilizzo sicuro delle lenti a contatto è mantenere un’eccellente igiene delle mani. Prima di manipolare le lenti, assicurati di lavare accuratamente le mani con sapone neutro e di asciugarle con un asciugamano pulito, preferibilmente in tessuto che non lascia pelucchi. Questa semplice precauzione aiuta a prevenire che sporco, batteri o residui di sapone finiscano sulle lenti, riducendo così il rischio di infezioni o irritazioni oculari. Evita di toccare le lenti se hai appena usato creme o lozioni per le mani, poiché queste possono compromettere la trasparenza delle lenti e causare fastidi durante l’uso.

Non superare il tempo di utilizzo consigliato

Ogni tipo di lente a contatto ha una durata specifica che deve essere rispettata scrupolosamente.

Se utilizzi lenti giornaliere, ricorda di gettarle dopo un solo giorno di utilizzo. Le lenti quindicinali, come le Acuvue Oasys, quelle mensili o quelle con una durata prolungata devono essere sostituite entro i tempi indicati dal produttore, anche se ti sembrano ancora in buone condizioni. Usare le lenti oltre il periodo consigliato può causare secchezza oculare, irritazioni o addirittura infezioni. Inoltre, rispettare i tempi di utilizzo delle lenti aiuta a preservare la corretta ossigenazione dell’occhio, riducendo il rischio di complicazioni a lungo termine.

Conservazione corretta delle lenti

Se utilizzi lenti a contatto che non sono monouso, è fondamentale prestare attenzione alla loro conservazione. Dopo averle rimosse, assicurati di pulirle accuratamente con soluzione unica, appositamente studiata per disinfettare e mantenere le lenti idratate.

Non utilizzare mai acqua del rubinetto o soluzioni fai da te, poiché possono contenere batteri o impurità che possono danneggiare gli occhi.

Cambia la soluzione nel portalenti ogni giorno e pulisci il contenitore regolarmente per evitare la proliferazione di germi. Anche il porta-lenti dovrebbe essere sostituito ogni 2-3 mesi per garantire una massima sicurezza igienica.

Evita di indossare le lenti a contatto durante il sonno

Uno degli errori più comuni e potenzialmente dannosi è indossare le lenti a contatto durante il sonno, soprattutto se non progettate per questo uso. Mentre dormi, i tuoi occhi ricevono meno ossigeno e, con le lenti in posizione, questa riduzione può diventare significativa, causando irritazione, arrossamento e, nei casi più gravi, infezioni come la cheratite. Anche se potresti non avvertire fastidi immediati, l’abitudine di dormire con le lenti a contatto aumenta il rischio di complicazioni oculari. Se sai di dover dormire con le lenti, utilizza modelli specifici e approvati dal tuo oculista.

Sostituisci regolarmente il portalenti

Spesso sottovalutato, il portalenti gioca un ruolo cruciale nel mantenimento dell’igiene delle lenti a contatto. Anche se lo pulisci quotidianamente e cambi la soluzione con regolarità, è importante sostituire il portalenti ogni tre mesi. Col tempo, infatti, possono accumularsi batteri e depositi invisibili che potrebbero contaminare le lenti.

Per garantire una corretta manutenzione, sciacqua il portalenti con una soluzione disinfettante, mai con acqua del rubinetto, e lascialo asciugare all’aria. Un portalenti nuovo e pulito è essenziale per prevenire infezioni oculari e garantire che le tue lenti rimangano sempre in perfette condizioni.