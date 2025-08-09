CIRO’ MARINA (CROTONE) (ITALPRESS) – Lenergy Pisa alza al cielo il tricolore del beach soccer italiano Figc-Lega Nazionale Dilettanti al termine di una splendida ed emozionante sfida con la Domusbet.tv Catania superata per 2-1. A Cirò Marina, in provincia di Crotone, alla “Puntocuore” Beach Arena, si è disputata, davanti a centinaia di appassionati, la finale scudetto della Serie A Q8 che ha chiuso una stagione esaltante iniziata ad Alghero, proseguita con le tappe di Terracina (doppio appuntamento), San Benedetto del Tronto (evento extralarge), Castellammare di Stabia e Tirrenia prima di tutte le finali di Cirò Marina. Lo scudetto del beach soccer ufficiale è stato assegnato al termine di una tre giorni spettacolare, iniziata il 7 agosto con le migliori sette squadre della Poule Scudetto e la prima classificata della Promozione impegnate negli scontri diretti in quarti, semifinali e finali.

Partita molto tattica decisa da tre gol segnati tutti nel secondo tempo. Nel giro di un minuto Pisa e Catania si sono scambiati due colpi con i brasiliani Datinha e Allison. Al tramonto del tempo il nazionale azzurro Bertacca ha trovato l’angolo giusto con un diagonale forte e preciso. Nell’ultima frazione i neroazzurri hanno controllato l’assalto degli etnei grazie alle parate del nazionale italiano Casapieri. Pisa vendica “sportivamente” la finale scudetto persa nella scorsa stagione proprio con il club dell’elefantino conquistando così il terzo Scudetto dopo quelli del 2021 e 2022. I nerazzurri, cresciuti molto nelle ultime stagioni, hanno giocato la loro quarta finale tricolore degli ultimi cinque anni. La settima sfida per un titolo tra le due corazzate è così andata al Pisa. Domusbet.tv Catania può consolarsi con la Supercoppa che l’ha confermata come la squadra più titolata d’Italia (17 trofei).

Il coordinatore del Dipartimento BS Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini e il sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari hanno consegnato lo Scudetto a Lenergy Pisa. I giocatori della Domusbet.tv Catania hanno ricevuto le medaglie dal vice presidente vicario Lnd Christian Mossino e dal vice presidente Lnd e numero uno del Comitato Regionale Calabria Saverio Mirarchi.

Il premio individuale, l’MVP del campionato l’ha conquistato il nazionale azzurro Josep Jr (Catania), capocannoniere della Serie A si è laureato il brasiliano nerazzurro Hulk con 24 gol. La targa come miglior portiere del campionato l’ha ricevuta Leandro Casapieri, premiato anche come miglior giocatore della finale. Un omaggio anche per la quaterna arbitrale da parte del coordinatore E-Sport LND Santino Lo Presti. Applausi agli arbitri Francesco Cardone e Filippo Pancrazi che dopo dieci anni di attività concludono l’esperienza sul rettangolo di sabbia. Il premio Fair Play va al Terracina che ha concesso un gol all’Icierre Lamezia in una gara importante dei play off dopo aver segnato con un avversario a terra.

Presenti durante i tre giorni dell’evento il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, quello del Cr Campania LND Carmine Zigarelli e il vice presidente vicario e consigliere Federale Giuliana Tambaro.

Un evento con tutte le finali concentrate che ha reso onore al movimento intero, la cui crescita, come ha sottolineato il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini, è una spinta a fare sempre meglio: “Voglio ringraziare in primis il presidente Abete che ha sempre sostenuto questo sport. Il beach soccer è un’attività che comporta impegno, organizzazione e professionalità, non si potrebbe svolgere senza il lavoro di squadra con le società, i giocatori, i promotori, i partner, la componente arbitrale, il Dipartimento, i Comitati e tutta la LND”.

– foto ufficio stampa Lnd –

(ITALPRESS).

