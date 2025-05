L’Emilia-Romagna accoglie Adam, il bambino gravemente ustionato a Gaza

BOLOGNA (ITALPRESS) – “La nostra Rete ospedaliera è pronta ad accogliere il piccolo Adam e a fare tutto quello che serve per garantirgli le cure migliori. La nostra disponibilità, come già accaduto in passato per altre ragazze e ragazzi arrivati da Paesi in guerra, a offrire il sostegno delle nostre strutture, delle professioniste e dei professionisti del servizio sanitario regionale, è massima. Siamo a disposizione dei ministeri degli Esteri e della Salute per collaborare affinché Adam possa arrivare in Emilia-Romagna”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, rispondono all’appello dello zio del bambino palestinese di undici anni, sopravvissuto – ma gravemente ustionato in gran parte del corpo – a un recente raid israeliano su Gaza.

“La nostra è una regione solidale – proseguono presidente e assessore -, che non si tira indietro davanti a situazioni drammatiche e di estremo bisogno, mettendo a disposizione un sistema sanitario pubblico d’eccellenza. Due settimane fa abbiamo accolto due giovani pazienti palestinesi, gli ultimi in ordine di tempo arrivati in Emilia-Romagna, siamo pronti a fare la nostra parte”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)