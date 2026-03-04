Legalità e amministratori giudiziari, focus al Congresso SI.N.A.G.ECO

ROMA (ITALPRESS) - "Presidio di legalità nell’interesse della collettività" è stato il tema al centro del Congresso Nazionale di SI.N.A.G.ECO, Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori che si è tenuto a Roma. L’iniziativa ha riunito rappresentanti del Governo, magistrati vertici dell’ANBSC, accademici professionisti, giornalisti e studenti ponendo al centro il ruolo dell’amministrazione giudiziaria come snodo tra prevenzione antimafia, funzione giurisdizionale ed economia reale. mgg/gtr