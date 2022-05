MILANO (ITALPRESS) – “Se avete voglia di fare politica comodamente senza mai essere attaccati fate la tessera del Pd. Dove anche se non dite nulla, i vostri silenzi verranno interpretati come grandi silenzi da intellettuali”. A dirlo è Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto alla scuola di Formazione Politica a Milano. “Renzi – ha aggiunto il numero uno del Carroccio – ieri mi ha mandato un messaggio carino, ha avuto una accoglienza curiosa come giusto che sia. Il confronto con idee diverse dalle mie è stimolante, non tollero il pensiero unico e la censura. Portiamo attenzione a momenti della storia che in passato non hanno portato grande fortuna, se tu osi porre un dubbio sei un bersaglio”. Poi un passaggio sul Fisco: “Se qualcuno ci chiede di tornare a tassare anche la prima casa si attacca al tram, la casa per gli italiani è sacra”. Sul Covid, citando Paolo Borsellino, ha continuato: “I virologi sono arrabbiati perchè da pagina 1 e 2 sono passati a pagina 13 e allora lanciano allarmi. Prudenti sì, ma non si può vivere nella paura. Domani è l’anniversario della strage di mafia, Borsellino diceva “chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”.

