Leclerc “Vincere in Arabia è possibile”, Hamilton predica calma

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la seconda vittoria stagionale conquistata da Oscar Piastri in Bahrain, la Formula 1 arriva a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinta tappa del Mondiale.

Le McLaren partono favorite con l’australiano che proverà a calare il tris per dare l’assalto al primo posto della classifica piloti, attualmente occupato dal compagno di squadra Lando Norris. Il britannico, dal suo canto, avrà bisogno di reagire e di ristabilire le gerarchie all’interno del box, cercando di tornare al successo.

Max Verstappen, reduce dall’anonimo sesto posto ottenuto la scorsa settimana, spera di trovare nuova linfa sul tracciato saudita in maniera tale da evitare di perdere altro terreno dalla coppia McLaren: “Spero di andare un po’ meglio rispetto al Bahrain, qui ci sono più curve ed è un circuito diverso. Spero che potremo essere un po’ più competitivi. La Pirelli porta delle mescole più morbide, penso che qui sia una gara da una sosta. Vediamo come reggeranno le gomme, per noi farà molto caldo. Siamo abbastanza esperti per concentrarsi su quest’anno e sul prossimo. A livello di assetto ci sono cose che possiamo migliorare, è un processo costante e ci proveremo anche questo weekend. L’asfalto potrebbe aiutarci”, spiega il quattro volte campione del mondo.

A proposito del suo futuro non si sbilancia: “Lasciare la Red Bull? Non ci sto pensando, penso solo a lavorare per migliorare. Non ci sono altri scenari. Io cerco solo di continuare a lavorare, in Bahrain non è stato un gran weekend ed eravamo delusi. La competizione è dura, ma io affronto le situazioni cercando di migliorare. Tante persone parlano del mio futuro tranne me, voglio solo concentrarmi sulla mia macchina. Sono molto rilassato”, dice l’olandese.

Le Ferrari hanno fatto un passo avanti in Bahrain e punteranno a compiere un ulteriore step, provando ad avvicinarsi alle McLaren. Charles Leclerc si è visto sfuggire per poco il podio a Sakhir e adesso ha come obiettivo quello di entrare almeno nella top 3.

“Mi piace tanto questa pista, ci vuole coraggio e questo paga anche in qualifica perché prendi un po’ più di rischi. Non vedo l’ora, sono abbastanza motivato. Abbiamo trovato la direzione in cui spingere per ora, vediamo dove ci porterà. Vincere è possibile, ma è da inizio anno che la penso così. Bisogna renderlo possibile, stiamo lavorando tantissimo per questo. Spero che i risultati arriveranno a breve. Se c’è una cosa su cui potete contare è che darò sempre tutto”, assicura il monegasco.

Discorso diverso per Lewis Hamilton, che continua a fare maggiore fatica rispetto al monegasco: “Ogni pilota ha il suo stile. Io arrivo da anni di lavoro in un altro team, è stato un cambiamento abbastanza drastico. Ho trovato alcune cose che funzionavano bene lo scorso weekend, devo applicarle un po’ ovunque. Sarà una sfida, in particolare nelle qualifiche. Servirà un po’ di pazienza”, chiarisce il sette volte campione iridato.

Kimi Antonelli arriva dal suo peggior weekend in Formula 1 in termini di risultati, ma si dice pronto a migliorare per tornare in zona punti: “Lo scorso weekend è stato molto deludente, ma è stato quello in cui ho imparato di più. Voglio fare una gara migliore, proverò a spingere me stesso ancora più in là. Imparare è estremamente importante, soprattutto in questa Formula 1 dove ogni cosa più fare la differenza”, commenta l’italiano.

Avvio di stagione molto complicato infine per Fernando Alonso con la sua Aston Martin. Lo spagnolo è ancora fermo a zero punti, mentre il compagno di box Lance Stroll ne ha già ottenuti 10: “I primi weekend non sono stati semplici, ci sono delle sfide da affrontare con la nuova vettura. Credo che la pista di Jeddah sia più adatta a noi, speriamo di fare meglio. I primi quattro Gran Premi hanno dimostrato che le curve lente sono i nostri punti deboli, ma abbiamo anche qualche problema con il saltellamento. In Formula 1 non c’è mai una soluzione rapida per risolvere i problemi, ma abbiamo alcune idee. Alcune sono relative all’assetto che potremmo provare già questo weekend. La macchina di quest’anno è la continuazione di quella dell’anno scorso, mentre l’anno prossimo avremo un reset totale. Ciò che faremo quest’anno non sarà così utile per la prossima stagione in termine di aerodinamica. In ogni caso le motivazioni all’interno del team sono altissime”, afferma lo spagnolo.

