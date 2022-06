Lecce, Scoperto indebito utilizzo Bonus Cultura per 1 mln di euro

La Guardia di Finanza di Lecce ha accertato un’indebita percezione del cosiddetto “Bonus Cultura” per un valore complessivo di quasi 1 milione di euro. Consentito l'indebito accesso al beneficio da parte di oltre 2.500 persone residenti non solo nei comuni della provincia di Lecce, ma anche in altri del territorio regionale e nazionale. trl/gsl