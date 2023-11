Lecce (Intesa Sanpaolo) “Forte impegno per il terzo settore”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Come Intesa Sanpaolo siamo fortemente impegnati per aiutare le organizzazioni del terzo settore. Eroghiamo mediamente 300 milioni di finanziamenti ogni anno ed effettivamente molte delle persone sono impegnate non solo nell'attività bancaria in senso stretto, ma proprio nell'offrire consulenza e supporto". Lo dice Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, parlando con i giornalisti a margine del convegno "Etica, legalità, economia: un approccio integrato ed efficace", organizzato dalla banca nella sede di via Toledo a Napoli. xc9/mgg/gtr