NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non il miglior modo per festeggiare, ma ancora una volta, a ridosso del suo 37esimo compleanno (30 dicembre 1984 la data di nascita), LeBron James conferma il suo straordinario valore, mettendo a referto appunto…37 punti. Per la sesta volta consecutiva va oltre i 30 il “Prescelto” che, in più, mette a disposizione dei suoi 13 rimbalzi e 11 assist eppure non basta. I Lakers, che ieri avevano interrotto la serie di cinque sconfitte consecutive battendo i Rockets, cadono di nuovo e lo fanno a Memphis contro i Grizzlies che si impongono 104-99, letteralmente trascinati da Ja Morant che di anni ne ha 22 e che fa registrare al suo attivo 41 punti e 10 rimbalzi. Pesanti anche i 20 punti di Bane e i 15 di Jackson Jr per il successo dei padroni di casa, mentre dall’altra parte, detto dei 37 del neo-37enne LeBron, va segnalata la tripla doppia da 16 punti, 12 assist e 10 rimbalzi di Russell Westbrook. Lakers ancora ko, Grizzlies quarti a Ovest dove i Suns raggiungono in testa Golden State, battendo in casa 115-97 Oklahoma.

A fare la differenza è Devin Booker che mette a referto 38 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, in un match in cui Phoenix manda in doppia cifra anche McGee (16), Johnson (12) e Paul (10) per quel che riguarda il quintetto iniziale, ma nel quale hanno un peso importante anche i numeri che arrivano dalla panchina con la doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi di Smith e i 16 punti di Payne. Dall’altra parte 24 punti per Jerome e 22 per Wiggins (per entrambi 8 rimbalzi a testa).

Rinviata per Covid San Antonio Spurs-Miami Heat, in tutto 8 le partite giocate nella notte. Vittorie per Knicks (94-85 contro i Pistons con 34 punti per Burks), Hornets (116-108 contro i Pacers con 35 punti per Terry Rozier), Clippers (91-82 sui Celtics con 23 punti e 10 rimbalzi per Marcus Morris Sr), Bulls (131-117 contro gli Hawks ancora privi di Danilo Gallinari), Jazz (120-105 sui Blazers con 22 punti e 14 rimbalzi per Rudy Gobert) e Kings.

(ITALPRESS).