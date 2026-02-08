LeBron James manda ko Golden State, Charlotte non si ferma: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Senza Luka Doncic da una parte e Stephen Curry dall’altra, a prendersi la scena tra Los Angeles Lakers e Golden State Warrios, nella notte italiana della regular-season dell’Nba, è stato LeBron James. Con la sua tripla doppia solo sfiorata (20 punti nonostante il 35% dal campo, 7 rimbalzi e 10 assist), i padroni di casa si impongono per 105-99 e vincono la quarta partita nelle ultime cinque, la terza di fila. Decisivi anche i 44 punti dalla panchina (16 di Austin Reaves) contro i 28 dei Warriors.

Sempre a Ovest, la capolista Oklahoma City cade per la seconda volta consecutiva, stavolta contro Houston: i Thunder sono ancora senza Shai Gilgeous-Alexander e, dopo un ottimo avvio, subiscono il sorpasso dei Rockets nel terzo quarto (22-34), fino al 106-112 finale. Per Houston, sopra i 20 punti Tari Eason (26), Jabari Smith (22) e Kevin Durant (20).

E ora i Thunder vedono avvicinarsi i San Antonio Spurs, che di fatto comandano la partita contro i Dallas Mavericks dall’inizio alla fine (138-125, 81 punti segnati nel solo primo tempo) con uno strepitoso Stephon Castle, che sfodera la sua miglior prestazione di sempre mettendo a segno 40 punti (career-high) con il 79% dal campo, 12 rimbalzi e 12 assist.

Per quanto riguarda i Mavs, Cooper Flagg gioca appena 26′ e il top scorer è Klay Thompson con 19 punti dalla panchina. Non si ferma, invece, la rimonta di Charlotte nella Eastern Conference: sul campo degli Atlanta Hawks, infatti, arriva la nona vittoria consecutiva degli Hornets, come non succedeva da oltre 26 anni.

Un 119-126 maturato soprattutto nella fase centrale della partita (in particolare nel terzo quarto) grazie ai 26 punti di Miles Bridges con il 71% dal campo e ai 23, con otto rimbalzi, di Kon Knueppel, ad annullare la tripla doppia sfiorata da Jalen Johnson (31-9-8).

Vittorie esterne anche per i Denver Nuggets (120-136 contro i Chicago Bulls con la solita tripla doppia di Luka Doncic da 22-14-17 che permette al gigante serbo di superare Oscar Robertson e issarsi al secondo posto all-time nella ‘specialità’), i Philadelphia 76ers (103-109 contro i Phoenix Suns) e i Cleveland Cavaliers (126-132 contro i Sacramento Kings), mentre vincono in casa gli Orlando Magic (120-117 contro gli Utah Jazz) e i Portland Trail Blazers (122-115 contro i Memphis Grizzlies).

Volano, infine, i Brooklyn Nets, che grazie a una prima metà di gara da 80 punti superano i Washington Wizards per 127-113.

