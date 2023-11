NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nove gare Nba nella notte italiana con due fuoriclasse sugli scudi: LeBron James e Luka Doncic. Si comincia dal primo che, in uno dei match più interessanti del programma, trascina i Lakers al successo sul parquet dei Suns con 32 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, ma va di doppia doppia anche Anthony Davis che chiude con 18 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra anche Russell (19 punti e 9 assist), Reddish (17) e Reaves (15 dalla panchina). Il miglior realizzatore dell’incontro, però, è Kevin Durant che mette a referto 38 punti e 9 rimbalzi, ma a Phoenix non basta, così come non sono sufficienti neanche i 24 punti di Beal: vincono i Lakers.

Tornando a Doncic, il fuoriclasse sloveno sfodera una prestazione delle sue chiudendo con 44 punti (6 rimbalzi e altrettanti assist) nel netto successo che i Mavericks ottengono contro i Clippers, battuti 144-126. Sono 27 i punti di Irving e c’è anche la doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi di Jones Jr, mentre tra gli ospiti sono 7 ad andare in doppia cifra con Leonard che ne fa 26, dalla panchina arrivano i 17 di Hyland, ne fanno 14 a testa Westbrook e Harden.

Due gli italiani in campo nella notte Nba: vincono i Jazz di Simone Fontecchio, perdono i Wizards di Danilo Gallinari. Utah spezza la serie di risultati negativi vincendo 127-121 sul parquet dei Memphis Grizzlies. Fontecchio gioca 12 minuti e mette a referto 6 punti, due rimbalzi e 1 assist. Sconfitta per Washington (la sesta in 8 gare) che cede in casa agli Hornets. Charlotte si impone 124-117 sui Wizards in un match in cui Danilo Gallinari gioca 18 minuti, facendo registrare al suo attivo 9 punti, un rimbalzo e 4 assist.

Nelle altre gare della notte vittorie per Philadelphia (114-106 sui Pistons), Celtics (121-107 sui Nets), Rockets (104-101 sui Pelicans), Timberwolves (117-110 contro San Antonio) e Kings (105-98 sui Thunder).

