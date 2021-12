NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Bisognava mettere un freno al momento no e i Lakers lo hanno fatto. Dopo cinque sconfitte consecutive i gialloviola rivedono la luce sotto forma di vittoria, vincendo 132-123 a Houston. Un successo targato LeBron James e Russell Westbrook, entrambi in tripla doppia. Il primo con 32 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist, il secondo con 24 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Uno in più di Westbrook ne fa Monk che chiude a 25, dalla panchina sono 24 quelli di Carmelo Anthony (per lui anche 9 rimbalzi), in doppia cifra va anche Bradley con 14, mentre Johnson la sfiora soltanto (9). I Rockets lottano fino alla fine, mandano sette giocatori su 8 in doppia cifra, ma la vittoria va ai Lakers nonostante i 24 punti di Green e i 22 a testa di Wood e Porter Jr.

In tutto otto le gare disputate nella notte italiana. Golden State cade in casa, cedendo 86-89 ai Nuggets. Denver si prende la soddisfazione di battere la prima della Conference, con Nikola Jokic nelle abituali vesti da trascinatore. Il serbo mette a referto 22 punti e 18 rimbalzi, ne fa 21 Barton e sono gli unici due ad andare in doppia cifra tra gli ospiti.

Golden State ne manda 4 ma non basta. Steph Curry ne fa 23, due in meno Wiggins, 11 Payton e 10 Toscano-Anderson ma come dice il punteggio finale non è stata serata da grandi numeri.

Nelle altre gare della notte vittorie per Bucks (127-110 sui Magic con 28 punti per Giannis Antetokounmpo), Heat (119-112 sui Wizards con 25 punti, 15 assist e 8 rimbalzi per Jimmy Butler), Sixers (114-109 sui Raptors con 36 punti e 11 rimbalzi per Joel Embiid), Knicks (96-88 sui Timberwolves con doppia doppia da 14 punti e 18 rimbalzi per Mitchell Robinson), Pelicans (108-104 sui Cavaliers ko nonostante i 27 punti, 13 rimbalzi e 9 assist di Ricky Rubio vittima poi di un infortunio al ginocchio) e Kings (117-111 sui Thunder con 24 punti e 10 assist per Tyrese Haliburton).

