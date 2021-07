Dai weekend al mare, o in montagna, alle gite fuori porta e ai tour in città: da oggi con Leasys le vacanze estive si fanno con il car sharing. La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia la nuova promozione “Prenditela comoda” di LeasysGO!, il car sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica. L’esclusiva offerta, valida da oggi fino al 31 agosto, permette di noleggiare una delle iconiche citycar a zero emissioni della flotta di LeasysGO! a soli 29,99 euro al giorno, invece dei 43,50 euro della tariffa standard. Aderire all’offerta è semplicissimo: la tariffa promozionale si attiva automaticamente, durante il car sharing, al raggiungimento dei 29,99 euro. Raggiunto l’importo, sarà possibile continuare a guidare la 500 elettrica di LeasysGO! per 24 ore dall’ora di inizio del noleggio, su tutto il territorio italiano, senza costi aggiuntivi nè vincoli di percorrenza o supplementi per km extra.

Durante le ore di noleggio, sarà possibile sostare e portare con sè le chiavi per aprire o chiudere il veicolo, così che l’auto possa rimanere sempre a uso esclusivo del conducente. Inoltre si potrà ricaricare l’auto grazie al cavo di ricarica presente nel portabagagli. L’offerta è valida anche per i clienti che utilizzano la stessa auto per più giorni: la tariffa si applicherà automaticamente, sempre a 29,99 euro ogni 24 ore. Per i clienti con un abbonamento prepaid, le 24 ore avranno inizio al termine del credito di minuti.

“Prenditela comoda” è una soluzione flessibile e vantaggiosa, pensata per ogni necessità, dall’appuntamento in città a un fine settimana di vacanza. Il tutto all’insegna della mobilità elettrica e del rispetto dell’ambiente. Infine con LeasysGO! è disponibile anche il servizio di sharing da e per gli aeroporti di Torino Caselle, Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. I clienti potranno prendere o lasciare l’auto presso i parcheggi del Leasys Mobility Store dell’aeroporto o quelli dedicati al car sharing senza alcun sovrapprezzo per il servizio.

