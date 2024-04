ROMA (ITALPRESS) – Il noleggio a lungo termine è un asset strategico per le politiche di sostenibilità ed economia circolare, sia nel caso di veicoli nuovi che di auto “second hand”. Per questo motivo, Leasys compie un passo avanti nel suo percorso di crescita lanciando RE-USE, l’innovativa e vantaggiosa soluzione di noleggio a lungo termine dedicata all’usato certificato e proveniente dalla sua flotta gestita.

La nuova iniziativa di Leasys prende ispirazione dai principi dell’economia circolare, un trend che sta impattando sempre più il settore dell’Automotive e che solo in Europa dovrebbe generare 1,8 miliardi di entrate nette entro il 2035 e una riduzione annuale di 12,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2035. Inoltre, RE-USE è in linea con i piani di crescita della Business Unit di Economia Circolare di Stellantis, azionista di Leasys insieme a Crèdit Agricole2. La nuova formula di Leasys coniuga un canone sempre più conveniente, con un risparmio fino al 25% rispetto al noleggio del nuovo, a tutti i principali servizi tipici del NLT: assistenza stradale, RCA, furto e incendio, riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria e il sistema di infomobilità Leasys I-care.

RE-USE è quindi una valida alternativa sia all’acquisto che al noleggio di un veicolo nuovo, poichè a fronte di un canone mensile vantaggioso e accessibile, consente un risparmio sul costo per la mobilità. Le auto del programma RE-USE sono di recente immatricolazione, molte in configurazione ibrida o 100% elettrica, e quindi già conformi alle normative sulle emissioni di CO2; la sicurezza del driver è garantita grazie ad una selezione accurata dei veicoli sottoposti ai più elevati standard di sicurezza e rigidi controlli che ne garantiscono uno stato d’uso ottimale. La nuova formula di noleggio a lungo termine RE-USE è il miglior esempio di come il riutilizzo responsabile della flotta possa creare un circolo virtuoso, promuovendo una mobilità più sostenibile per il bene del Pianeta. Da una parte, infatti, contribuisce a rinnovare il parco auto circolante con vetture pressochè nuove; dall’altra parte, soddisfa la crescente attenzione dei cittadini verso la sostenibilità. A confermarlo sono i 39,5 milioni di italiani che hanno dichiarato di sentirsi coinvolti nel cambiamento con i loro comportamenti e le loro scelte di acquisto di prodotti e servizi.

