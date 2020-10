Si amplia la famiglia dei servizi di CarCloud: Leasys, controllata da FCA Bank e leader della mobilità a 360°, presenta il nuovo arrivato CarCloud Pro, l’innovativa formula di abbonamento alla mobilità che coniuga performance, comfort e funzionalità in un’unica soluzione. Protagonisti di CarCloud Pro, dedicato a privati e liberi professionisti, sono due van di Fiat Professional, Fiorino e Doblò, che uniscono un look elegante, da vera auto, all’anima da veicolo commerciale.

Con il nuovo servizio di Leasys, sarà così possibile usufruire in abbonamento di due veicoli che, unendo la giusta combinazione di agilità e capienza, risultano ideali sia per assolvere le esigenze professionali quotidiane sia per svago.

Fiorino, con una portata fino a 660 kg, si contraddistingue per prestazioni eccellenti e sostenibilità ambientale garantendo un elevato comfort di guida, soprattutto in città. Doblò, invece, con una volumetria massima di 5,4 m3, offre il massimo delle performance grazie ai suoi propulsori, ideali sia nei contesti urbani sia nelle lunghe percorrenze. Entrambi i modelli garantiscono dei sistemi di sicurezza all’avanguardia incorporati.

Per abbonarsi bastano pochi, semplici passaggi: una volta effettuata l’iscrizione su Amazon, al costo di 199 euro, bisogna convertire il voucher d’iscrizione sul sito carcloud.leasys.com e prenotare il van scelto al prezzo di 399€/mese, così da poterlo ritirare già dopo 48 ore presso uno dei Leasys Mobility Store abilitati presenti nelle città di Roma, Milano, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e Bologna. Con l’acquisto del voucher, valido a partire dal 2 novembre, sarà possibile guidare in abbonamento una delle pratiche e versatili Fiorino e Doblò della flotta Leasys. L’abbonamento potrà essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e avrà una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza alcuna penalità. L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo auto, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.). Inoltre permette l’acquisto di servizi aggiuntivi come l’assicurazione kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida.

(ITALPRESS).