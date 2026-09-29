ROMA (ITALPRESS) – Una nuova e consistente crescita dei canali di Giorgia Meloni; la conferma, per il secondo mese consecutivo a partire da luglio, della crescita degli account di Matteo Renzi, che si posizionano davanti a quelli degli altri leader dell’opposizione; a brusca frenata di Roberto Vannacci, che dopo aver registrato ritmi di crescita particolarmente elevati chiude settembre con un incremento più contenuto, “fisiologico”. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio Leader Trend realizzato da Arcadia, nel quale sono evidenziate alcune KPI (Key Performance Indicator) relative agli account social dei leader.

Le performance mostrano quanta attenzione digitale ha generato ciascuna narrazione nel mese di settembre e quale atteggiamento ha manifestato l’opinione pubblica digitale nei confronti di scelte, dichiarazioni e posizionamenti. I due podi, relativi a like e visualizzazioni, sono dominati dagli account social di Giorgia Meloni, che complessivamente superano i 4 milioni di like e raggiungono oltre 44,7 milioni di visualizzazioni. Rispetto all’ultimo report di luglio, Roberto Vannacci esce dal podio sia per i like sia per le visualizzazioni, mentre rientra Matteo Salvini. A pubblicare con maggiore frequenza è invece l’account X di Carlo Calenda, con 141 contenuti pubblicati tra il 1° e il 29 settembre.

L’analisi include la speciale Hate Parade, la classifica che misura la variazione percentuale dei commenti negativi rispetto al mese precedente sulle pagine Facebook dei leader. A settembre, è la pagina Facebook di Angelo Bonelli a registrare l’incremento percentuale più consistente, con una crescita del 924% dei commenti negativi, seguita dalle pagine di Elly Schlein e Giorgia Meloni.

– Foto Arcadia –

(ITALPRESS).