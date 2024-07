CAGLIARI (ITALPRESS) – A2A ha presentato oggi, nel corso dell’E-Mobility tour organizzato da Legambiente Sardegna, le City Plug, le innovative colonnine che prevedono la ricarica a bassa potenza per i veicoli elettrici e le soluzioni pensate dal Gruppo per la decarbonizzazione del settore nautico e aziendale.

“Le città sono al centro della transizione verso la mobilità elettrica, una tappa fondamentale del processo di decarbonizzazione che il nostro Paese è chiamato a realizzare. Per questo abbiamo pensato a una soluzione innovativa per i centri urbani: le City Plug, un’alternativa per chi non ha a disposizione un box, che rappresentano un unicum in Italia”, commenta Fabio Pressi, CEO e Presidente di A2A E-Mobility. “La dimensione cittadina è uno degli aspetti di un sistema più ampio, quello dell’elettrificazione dei trasporti. A2A investe da oltre 10 anni in questo settore e continua a farlo: nel Piano Industriale al 2035 sono previsti circa 500 milioni di euro per offrire tecnologie innovative ai privati ma anche alle aziende, per supportarli nel percorso verso un futuro a zero emissioni”.

Le City Plug, interamente ideate dal Gruppo con il design di Giugiaro Architettura, rappresentano una rivoluzione per la mobilità urbana sostenibile. Queste infrastrutture, alimentate con energia 100% green, consentono di ricaricare in bassa potenza (fino a 7 kW) e non necessitano di aree di sosta dedicate, consentendo di lasciare l’auto collegata di giorno e di notte per tutto il tempo desiderato.

Grazie alla loro dimensione compatta possono essere installate capillarmente in città configurandosi come una vera e propria ‘ricarica di quartierè e integrandosi perfettamente nel tessuto urbano. Il loro innovativo sistema di bilanciamento sulle prese permette di minimizzare il carico sulla rete elettrica e di alimentare fino a 14 punti con un unico contatore, massimizzando il numero di vetture collegate al singolo dispositivo.

Non solo mobilità urbana e su strada, ma anche decarbonizzazione del settore nautico: A2A E- Mobility è impegnata a favorire l’elettrificazione dei porti. In partnership con Navia Yachts, startup attiva nel settore della costruzione di barche con motore elettrico, è disponibile presso il Porticciolo di Marina Piccola di Cagliari una colonnina di ricarica portatile con l’obiettivo di rendere la navigazione più sostenibile e rispettosa del patrimonio naturale costiero.

L’infrastruttura è caratterizzata da 2 prese di ricarica alimentate in corrente continua e grazie alla sua flessibilità e adattabilità può essere una soluzione ideale anche per i contesti aziendali. Questa tecnologia può infatti consentire alle imprese di adottare colonnine di ricarica portatili e mobili anche nel caso in cui non riescano ad elettrificare i parcheggi delle sedi lavorative con infrastrutture di ricarica fisse.

foto: ufficio stampa A2A

(ITALPRESS).