ROMA (ITALPRESS) – Sarà il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia a tenere a battesimo il primo allenamento collegiale delle Nazionali Assolute di spada maschile e femminile sotto la direzione del nuovo responsabile d’arma Dario Chiadò. Da domani (venerdì 8) e fino al 12 ottobre, nella struttura del Coni in Toscana, 20 spadisti e altrettante spadiste si ritroveranno in ritiro per avvicinarsi all’inizio della stagione di Coppa del Mondo 2021/2022, che scatterà tra poco più di un mese (il 19 e 20 novembre) con le prove di Tallin per le donne e Berna per gli uomini. Faranno parte del gruppo maschile Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Fabrizio Citro, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Matteo Di Coste, Davide Di Veroli, Edoardo Foti, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Giorgio Guerriero, Marco Molluso, Edoardo Munzone, Giacomo Paolini, Paolo Pizzo, Andrea Russo, Andrea Santarelli, Matteo Tagliariol, Andrea Vallosio e Federico Vismara. Per il settore femminile, invece, risponderanno alla convocazione Sara Billi, Francesca Boscarelli, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Elena Ferracuti, Marta Ferrari, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Giordana Gallina, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi, Emilia Rossati, Alberta Santuccio e Gaia Traditi.

Lo staff tecnico del CT Dario Chiadò sarà composto da Alessandro Bossalini, Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Giacomo Falcini, Francesco Leonardi, Daniele Pantoni, Mario Renzulli, Alfredo Rota, Adalberto Tassinari e Massimo Zenga.

A Tirrenia lavoreranno con gli azzurri della spada anche i preparatori atletici Andrea Vivian e Marco Giangiuliani, il medico Chiara Lodoli, i fisioterapisti Maurizio Iaschi, Stefano Vandini e Francesco Aragona e il tecnico delle armi Antonio Di Biase.

