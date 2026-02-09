Le imprese accelerano sui pagamenti digitali

ROMA (ITALPRESS) - Nel commercio, nel turismo e nei servizi il pagamento digitale è ormai una componente strutturale dell’offerta. Nel 2025 in Italia i Pos attivi hanno raggiunto quota 3,87 milioni, con una crescita di 660mila terminali rispetto al 2018, pari a +21%. È quanto emerge dalle elaborazioni di Confesercenti su dati ufficiali, che collocano l’Italia tra i Paesi europei più avanzati nei pagamenti elettronici: nello stesso periodo, infatti, i Pos risultano poco più di 3, 2 milioni in Francia e 1,5 milioni in Germania. Le imprese hanno dunque scelto di investire nella modernizzazione, anche per logica di servizio: i contanti sono ancora favoriti dagli italiani, ma l’apprezzamento per i pagamenti digitali è in aumento. E i p unti vendita rispondono ampliando la gamma di strumenti accettati, affiancando contante, carte e strumenti digitali evoluti. Cresce infatti anche l’offerta di soluzioni Buy Now Pay Later: si stima che oggi in Italia tra 40 e 50mila esercizi le mettano a disposizione della clientela. A fronte di una comprensibile attenzione al tema, le frodi restano molto contenute; inoltre, la maggior parte avviene “a distanza”, non nei pagamenti al punto vendita. /gtr