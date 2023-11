“Le Energie della Sicilia” fa tappa a Enna

ENNA (ITALPRESS) - Nuovo appuntamento per la campagna di comunicazione cross-mediale ideata dal Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana. Nel Palazzo del Libero Consorzio comunale di Enna, un'occasione per fare un primo bilancio dell'iniziativa il cui scopo è quello di sensibilizzare i cittadini all’uso razionale dell’energia elettrica, per evitare ogni tipo di spreco. col/fsc/gtr