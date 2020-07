PORTO ROTONDO (ITALPRESS) – In vista dell’imminente periodo di vacanze estive, Peugeot ha deciso di portare questa tecnologia direttamente in uno dei luoghi più ambiti d’Italia in questa estate 2020, la Sardegna. La Casa del Leone ha quindi stretto una partnership con il Country Club di Porto Rotondo, storico locale protagonista da oltre 30 anni per l’attività sportiva e le notti estive dell’isola che nelle scorse ore ha riaperto i battenti.

Da oggi al 23 agosto sarà possibile, nel pieno rispetto delle normative contro il COVID-19, vedere da vicino e provare la gamma elettrificata della Casa, potendo contare anche su un servizio di courtesy car a disposizione degli ospiti previa prenotazione. Una branding location a tema del Move to Electric, strategia che la Casa del Leone ha avviato da tempo e che punta ad agevolare la transizione energetica della mobilità, sotto il segno del PEUGEOT #UnboringTheFuture, garanzia di grande piacere di guida che viene esaltato ancor più con l’arrivo dell’elettrificazione.

Oltre all’esposizione del Nuovo SUV Peugeot e-2008 all’ingresso del locale, saranno a disposizione degli ospiti una flotta di Peugeot elettrificate: l’Auto dell’Anno 2020 in versione 100% elettrica, PEUGEOT e-208, il già menzionato SUV e-2008, ma anche le più grandi (e con motorizzazione plug-in hybrid) SUV 3008 Hybrid4 da 300 CV e l’ammiraglia 508 Hybrid, sia in versione fastback che SW. La mattina peugeot porterà la bellezza e l’energia nelle spiagge dell’isola attraverso un tour che toccherà le spiagge più belle attorno a Porto Rotondo. Dalle 18 alle 24, invece, sarà possibile effettuare un test drive nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19. Infine, la flotta elettrificata Peugeot potrà esser disponibile come servizio courtesy per VIP e top client. Come sempre, tutta l’elettrizzante esperienza sarà seguita e raccontata sui canali social ufficiali Peugeot.

