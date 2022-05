LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha dichiarato che finora quest’anno Malta ha salvato un solo migrante. Lo scorso marzo il migrante salvato è stato portato a Malta dopo era stato trasportato in aereo dalle forze armate maltesi da una nave di soccorso di un’organizzazione non governativa.

Le organizzazioni umanitarie internazionali hanno ripetutamente accusato il governo maltese di non onorare i suoi obblighi internazionali di coordinare e soccorrere i migranti in pericolo in mare nella zona di ricerca e soccorso maltese. Mentre il ministero dell’Interno ha confermato che le forze armate di Malta sono responsabili del salvataggio delle persone in difficoltà e ha insistito sul fatto che il governo maltese e le sue autorità non collaboreranno mai con i trafficanti di esseri umani e non permetteranno che Malta diventi un centro regionale per i migranti. Secondo l’UNHCR, fino al 22 maggio, 30.347 migranti hanno attraversato il Mar Mediterraneo e hanno raggiunto l’Italia, la Grecia, la Spagna e Cipro.

Foto: Agenziafotogramma.it

