LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego vince e convince, raggiungendo Jannik Sinner al terzo turno e prenotando la sfida con Rafael Nadal. Il torinese era l’unico azzurro in campo oggi a Wimbledon e non ha tradito le attese contro il talentuoso francese Hugo Gaston: punteggio di 7-6(4) 6-4 6-4 a favore della testa di serie numero 27. Dopo un primo set equilibrato, a Sonego sono bastati due break nei restanti due set per archiviare la pratica e confermare l’ottima confidenza con l’erba, superficie che nel 2019 lo ha visto vincere il suo primo titolo Atp in Turchia. Ora l’ostacolo è tra i più tosti. ‘Sonny’ se la vedrà sabato contro Rafael Nadal per tentare un complicato accesso alla seconda settimana dei Championships. Il maiorchino si è imposto in serata – dopo l’interruzione per pioggia – sul lituano Ricardas Berankis con lo score di 6-4 6-4 4-6 6-3.

– foto LivePhotoSport –

