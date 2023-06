MILANO (ITALPRESS) – In occasione del lancio del dispositivo glo HYPER AIR, Lazza e Noemi presentano “AIR”, il nuovo pezzo prodotto da Dardust. I tre artisti, amatissimi nel panorama musicale italiano, presentano un nuovo brano che celebra la straordinaria quotidianità di chi è sempre “on the go”.

Il progetto nasce all’interno di glo for music, il format di glo – brand di punta di BAT Italia per i dispositivi a tabacco scaldato – che ribadisce il ruolo centrale della musica per esprimere i propri valori e dialogare con la propria community in maniera dinamica e inclusiva, offrendo esperienze divertenti e coinvolgenti da vivere tutti i giorni. Grazie alla collaborazione con artisti del calibro di Lazza, Noemi e Dardust, la musica si conferma infatti un territorio di riferimento per il brand, che rinnova la sua “volontà di farsi mecenate di tutte le arti, compresa la musica, supportando producer e cantanti nella realizzazione di nuovi brani”.

“Siamo entusiasti di lanciare il progetto glo for music e collaborare con artisti del calibro di Dardust, Noemi e Lazza – commenta Fabio de Petris, direttore generale di BAT Italia -. AIR è un brano che invita a vivere appieno ogni esperienza nella vita di tutti i giorni. Il messaggio trasmesso da questa canzone rispecchia lo spirito di glo, il brand di punta di BAT Italia, da sempre impegnata nel costruire A Better Tomorrow, un futuro migliore. Lo facciamo attraverso la riduzione dell’impatto della nostra attività sulla salute e sull’ambiente, offrendo ai consumatori adulti la più ampia gamma di prodotti a potenziale rischio ridotto privi di combustione, alternativi alle sigarette. Un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità per realizzare un futuro migliore – più verde, più equo, più inclusivo, innovativo e più consapevole – per dipendenti, azionisti, consumatori e le comunità in cui operiamo”, conclude de Petris.

Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei musicisti. “Collaborare con Lazza e Noemi per la prima volta tutti insieme è stato un onore per me. Sono due artisti che stimo profondamente e finalmente le nostre strade si sono incrociate per realizzare qualcosa di unico e speciale insieme a glo. Da sempre credo nella forza d’espressione e di condivisione della musica, ed è proprio dalla commistione tra i nostri stili e generi diversi che è nata AIR”, racconta Dardust.

“Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di collaborare con Dardust e Lazza per il brano AIR – afferma Noemi -. Abbiamo caratteristiche diverse e complementari, ma partiamo da un comune amore per la musica classica. Stimo Dardust per il suo stile unico e riconoscibile ed è sempre un arricchimento lavorare con lui. Lazza è senza dubbio uno dei giovani artisti più interessanti che abbiamo in Italia, diretto, sincero e con una grande capacità di unire le sue radici urban con un sound più mainstream senza perdere la sua credibilità. E’ stato un viaggio bellissimo”.

“Tornare a collaborare con Dardust e realizzare ‘AIR’ con lui e Noemi mi ha troppo divertito! Se penso come, dall’unione di artisti tanto diversi, sia nato questo brano, non posso che dire: figata vera!”, il commento di Lazza.

La canzone è stata presentata in anteprima l’8 giugno a Roma, all’interno dello spazio 900, in occasione dell’evento di lancio del nuovo dispositivo glo HYPER AIR. Un modello disponibile in 7 colori, ancora più leggero, sottile e innovativo.

AIR è ora disponibile sui canali social di glo.

