Lazio, un piano per trasporti pubblici più integrati, capillari e accessibili

ROMA (ITALPRESS) - Ridisegnare il sistema della mobilità con un piano che mira a rendere il trasporto pubblico più capillare, integrato e accessibile, con l'introduzione delle nuove Unità di Rete, l'ammodernamento di stazioni e tratte ferroviarie e la mobilità ciclabile, con l'obiettivo di migliorare gli spostamenti quotidiani di cittadini e pendolari. A illustrarlo, in un'intervista all'agenzia Italpress, è l'amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone. col4/mrv/red