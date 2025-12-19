Lazio, Rocca “30 milioni per riqualificare il Quarticciolo a Roma”

ROMA (ITALPRESS) - Dei 123 milioni dei fondi Ue per l'edilizia residenziale pubblica, la Regione Lazio destinerà "30 milioni per il Quarticciolo, che si uniscono ai 20 milioni già stanziati dal governo, quindi 50 milioni di euro per riqualificare un quartiere degradato dove i cittadini sono abbandonati a loro stessi". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al brindisi di auguri con i giornalisti al WeGil a Roma. "Noi ci crediamo, vogliamo fare la nostra parte e andiamo orgogliosi di queste risorse perché comunque completano quello che era un'individuazione di un'area fragile sul nostro territorio". xi2/trl/mca2