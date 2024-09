ROMA (ITALPRESS) – Sette milioni di euro per il triennio 2024-2026: sono le risorse stanziate per il Piano triennale per l’artigianato, approvato dalla Giunta regionale del Lazio il 25 luglio scorso e presentato oggi dalla Regione. Si tratta di un investimento importante per un settore che nel Lazio rappresenta oltre il 15% delle imprese. L’obiettivo è rilanciare un settore importante per l’economia regionale, grazie a interventi mirati a sostegno delle imprese con contributi a fondo perduto (4 milioni di euro) finalizzati all’ammodernamento, alla sostenibilità, all’innovazione. Una riserva è inoltre dedicata all’artigianato artistico e tradizionale. A partire dal 2025, saranno disponili 3 milioni di euro dedicati all’accesso al credito. II piano prevede anche la possibilità di promuovere la formazione dedicata alle nuove generazioni, con le “botteghe scuola”, dove i maestri artigiani formano i giovani professionisti. Grazie al Piano triennale, la Regione Lazio vuole adottare misure di sostegno in grado di permettere agli artigiani di accedere facilmente alle risorse. “Il Piano triennale per l’artigianato rappresenta un passo fondamentale per sostenere un settore importante della nostra Regione. Grazie alle risorse stanziate, daremo un segnale concreto per la crescita e lo sviluppo di molte imprese artigiane. E’ importante conservare la storia, la cultura e la tradizione che gli artigiani cercano costantemente di tramandare di generazione in generazione”, ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessora allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione. “Questo bando, anche grazie all’innovazione e alla digitalizzazione come elementi centrali per il rilancio delle attività, può rappresentare un sostegno concreto, anche per garantire una continuità dei saperi e delle competenze artigiane del Lazio, favorendo inoltre l’internazionalizzazione. Il Piano triennale e la legge sulle Botteghe storiche rappresentano un riconoscimento al valore, alla specificità e alla continuità professionale di molte imprese storiche del Lazio”, ha aggiunto.

Gli avvisi saranno pubblicati entro dicembre e la gestione del bando sarà affidata a Lazio Innova, che collaborerà con le Camere di Commercio per attuare le misure di sostegno previste. “Dovremo studiare le procedure di assegnazione, ma ci impegnamo ad essere molto veloci. Per inizio primavera puntiamo già alle prime assegnazioni e poi alle erogazioni”, ha sottolineato il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini. Per il presidente della Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Lorenzo Tagliavanti, “il fatto che la Regione si doti di un piano triennale è una buona notizia. E’ importante anche aiutare la transizione, c’è un rinnovato interesse dei giovani nei confronti dell’artigianato e dobbiamo cogliere questa fase. L’elemento della formazione è importantissimo”.(ITALPRESS).

Foto: xi2