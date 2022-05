UDINE (ITALPRESS) – Si avvia al termine con successo il progetto

“Made in Fvg: ambasciatori d’eccellenza”, realizzato dalla

Regione Friuli Venezia Giulia tramite l’Agenzia Lavoro &

SviluppoImpresa, l’Agenzia per il Diritto allo Studio (Ardis) e

con il coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia per le

consulte studentesche.

Oggi, il consorzio Carnia Industrial Park è stata la quarta delle

sei tappe previste dal progetto che ha coinvolto i Consorzi di

sviluppo economico locale insieme al Polo Tecnologico Alto

Adriatico di Pordenone, all’Area Science Park di Trieste e alla

Scuola dei Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo. L’iniziativa è

nata dalla necessità di far conoscere le capacità e le

potenzialità del tessuto produttivo regionale agli studenti

extraregionali che si stanno formando nelle nostre università e

ai ragazzi delle scuole superiori del territorio.

Coinvolti una delegazione di studenti (borsisti Ardis di diverse

facoltà degli atenei regionali e studenti degli istituti

superiori) e di rappresentanti delle Consulte Studentesche dei

quattro capoluoghi.

“Made in Fvg: ambasciatori d’eccellenza”, secondo l’assessore al

Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia

del Friuli Venezia Giulia è un’occasione rilevante per gli

studenti che possono conoscere da vicino le realtà industriali

della nostra regione; sono gli stessi giovani, secondo

l’esponente dell’Esecutivo, che indicano le difficoltà di

avvicinare per conto proprio queste eccellenze: una finestra

sulla migliore produzione del Friuli Venezia Giulia che spazia

dalla metalmeccanica alla cantieristica, dall’informatica al

packaging, dall’agroalimentare alla cooperativa sociale di cui

potranno farsi ambasciatori.

L’iniziativa, sempre secondo l’assessore regionale, ha migliorato

il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, il

sistema universitario e dell’alta formazione, gli Enti locali e

il mondo del lavoro, favorendo una diffusione e una buona

comunicazione delle opportunità messe a disposizione delle

imprese del territorio.

-foto ufficio stampa regione Fvg –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com