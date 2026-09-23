Lavoro, Giorgetti “Prevedere un sistema fiscale agevolato per i giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Il sostegno alle nuove generazioni, la valorizzazione del loro lavoro e la creazione di condizioni favorevoli alla loro permanenza in Italia, sono una delle direttrici fondamentali dell’azione di governo: siamo consapevoli dell’esigenza di proseguire in questo percorso, con particolare attenzione a chi si trova nelle fasi iniziali del percorso lavorativo e professionale”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, durante il question time alla Camera. “Una delle possibili misure particolarmente appetibili nel rapporto costi-benefici, è la previsione di un sistema fiscale agevolato, in relazione agli aumenti di stipendio riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto una certa età”, ha aggiunto.

“Si tratta di ipotesi che intendo sottoporre al tavolo politico, fermo restando che l’ingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro non passa solo da agevolazioni fiscali, ma richiede l’adozione di politiche retributive adeguate da parte delle imprese. Molte delle misure fiscali adottate nell’ultimo decennio hanno avuto la funzione di compensare una dinamica salariale particolarmente debole”, ha spiegato Giorgetti.

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