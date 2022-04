POTENZA (ITALPRESS) – E’ stato firmato in Regione Basilicata, l’addendum al Protocollo Tempa Rossa. Si tratta di una appendice al precedente accordo che va a regolamentare la stabilità occupazionale e migliora la disciplina sugli appalti con l’introduzione della clausola sociale per i lavoratori già occupati nell’indotto e che genererà una migliore trasparenza per la nuova occupazione. A margine della firma, l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Galella ha sottolineato come l’ addendum sia a tutela dei Comuni interessati. “Nell’ultimo anno – ha sottolineato – c’è stato un lavoro sinergico con i sindaci, sindacati e Confindustria al fine di regolamentare l’avvicendamento delle aziende che lavorano a Tempa Rossa. Oggi vengono chiariti alcuni aspetti per una maggior fluidità dei percorsi nell’avvicendamento, è un passo in avanti per tutti”. Per il direttore Affari istituzionali e Relazioni esterne di TotalEnergies, Dante Mazzoni la firma di oggi “è frutto di un lungo lavoro di consultazione e confronto messo in campo nell’ambito del Tavolo della Trasparenza con tutte le parti interessate, dalla Regione alle organizzazioni sindacali, dai Comuni della Concessione “Gorgoglione” al mondo delle imprese, e ora spetta a tutti gli attori coinvolti la piena applicazione degli impegni sottoscritti”.

Il richiamo all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per evitare il dumping contrattuale tra lavoratore e impresa è uno degli obiettivi del documento sottoscritto. Soddisfazione tra le parti, per il segretario della Cgil “Si da ulteriore trasparenza anche ai nuovi occupati per far si che tutti i lavoratori possano partecipare alle selezioni e ambire a nuove selezioni”.

